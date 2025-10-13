Los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo una emergencia en el sector de Los Guido en Desamparados, San José.

En el sitio se reporta que un deslizamiento habría afectado a una vivienda de la zona.

Además, se menciona que habría al menos 2 personas atrapadas producto al incidente.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que se desplazan a la escena para la atención de la emergencia.

“La Benemérita desplaza vehículos de emergencia entre unidades de rescate, primera intervención, avanzadas, básicas y operativas”, confirmó Cruz Roja.

Noticia en desarrollo.