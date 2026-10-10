Deslizamiento atrapa a 30 personas en mercado gastronómico

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Una emergencia de consideración moviliza a los cuerpos de rescate la tarde de este sábado en el cantón de Grecia, Alajuela, luego de que se reportara un deslizamiento que dejó a decenas de personas atrapadas dentro de un comercio.

El incidente ocurre en el sector de Bolívar de Grecia, específicamente en el mercadillo gastronómico conocido como Los Bambúes.

De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense, una importante cantidad de tierra, piedras y material vegetal cedió y cayó directamente sobre la entrada principal del establecimiento, bloqueando por completo el acceso y provocando daños directos a al menos un vehículo estacionado en el lugar.

Se estima que al menos 30 personas se encuentran atrapadas en la estructura a la espera de ser evacuadas de manera segura por el personal especializado, según la cifra brindada tanto por Bomberos como por Cruz Roja.

“Reportan 30 personas atrapadas en un estructura por deslizamiento”, afirma Bomberos.

“En el sitio se encuentran aproximadamente 30 personas que no pueden salir debido a la acumulación de material sobre la vía”, destaca Cruz Roja

Para la atención de la escena se desplazaron de inmediato unidades y personal de rescate procedentes de las estaciones de Bomberos de Sarchí y Grecia, quienes se dirigen al sitio para efectuar la valoración de la ladera, descartar personas heridas y habilitar una ruta de extracción segura para los clientes y empleados del local.

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