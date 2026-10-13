Deslizamiento amenaza a estudiantes de escuela en Mora

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un deslizamiento registrado ayer por la tarde en Quitirrisí de Mora mantiene en riesgo la zona frente a la escuela Ninfa Cabezas, donde transitan estudiantes, niños y vehículos, la emergencia ocurre luego de varios días de fuertes lluvias.

Deslizamiento cerca de escuela. Foto: Sergio Espinoza.

El material desprendido se mantiene muy inestable, lo que genera preocupación por la seguridad de quienes ingresan o salen del centro educativo, la cercanía del deslizamiento con la escuela aumenta el riesgo ante posibles nuevos desprendimientos.

Además, la caída de tierra afectó varias alcantarillas y podría complicar el tránsito por la vía que comunica Ciudad Colón con Puriscal, se trata de una ruta alterna y no de la carretera principal entre ambas localidades.

Deslizamiento cerca de escuela. Foto: Sergio Espinoza.

La presencia de material inestable y las afectaciones en el sistema de drenaje mantienen la atención sobre este punto, especialmente por el movimiento de estudiantes y el paso constante de conductores.

El terreno había sido rellenado hace aproximadamente dos años, luego de que se presentara un desprendimiento menor en ese mismo punto. Sin embargo, las lluvias de los últimos días precedieron este nuevo deslizamiento.