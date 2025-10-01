La convocatoria para la campaña electoral 2026 inició oficialmente este 1° de octubre en lo que vislumbra ser una carrera política cargada de desinformación.

En entrevista con Grupo Extra, el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Gustavo Román Jacobo, analiza los riesgos de la desinformación, noticias falsas y contenido malintencionado en el proceso electoral.

Asimismo, hace una reflexión sobre la situación país y cómo el código electoral no contempla un escenario digital. A continuación un extracto de esta entrevista:

¿Cuál será el rol que va a jugar la desinformación?

La desinformación electoral es un fenómeno que inquieta a las autoridades electorales a nivel mundial desde hace aproximadamente 7 u 8 años. El TSE se ha preparado para enfrentar esta situación y ofrecer a los costarricenses elecciones donde puedan acceder a la mejor y más plural información disponible sobre las candidaturas y el proceso en sí.

Es previsible, aunque no seamos “ave de malagüero,” que en las siguientes elecciones, tal como ha ocurrido globalmente, habrá intentos de generar desinformación y confundir a la gente.

¿Cómo puede un ciudadano común, que no está acostumbrado a que le hablen de desinformación, detectar que un mensaje tiene rasgos desinformativos?

“Hay herramientas sofisticadas para detectar operaciones también sofisticadas, como la utilización de granjas de bots o el comportamiento inauténtico coordinado. Pero eso no está a la mano de los usuarios individuales. Necesitamos identificar rasgos específicos, siendo el más notorio su alto contenido emocional.

La desinformación procura excitar el miedo, el enojo y la envidia. Estas son las tres emociones más utilizadas por los desinformadores, ya que generan más engagement y más viralización de los contenidos. Suelen ser titulares muy llamativos, sin la información completa, lo que se conoce como clickbait.

Los usuarios debemos fijarnos en quién está compartiendo y firmando esa información, si es un medio reconocido o si hay otros medios que simultáneamente están replicando esa noticia”.

Hay ataques geopolíticos, que provienen de países extranjeros buscando enturbiar el proceso, ¿cómo se blinda el sistema y cuál es la defensa más efectiva?

Esta dimensión geopolítica es una de las más peligrosas, y ha ocurrido en distintos países como Estados Unidos, Reino Unido y España… No hay una vacuna 100% efectiva, pero la que ha demostrado con investigación empírica ser más efectiva es la alfabetización digital.

Está demostrado, según fuentes como las pruebas del marco global de evaluación de la UNESCO, que entre más y mejor formación mediático-digital tenga una persona y una sociedad, más resiliente será a la manipulación.

¿Cuál es nuestra realidad como país?

En Costa Rica no hemos dado los pasos necesarios en alfabetización mediático digital. El TSE ha hecho un esfuerzo desarrollando un curso gratuito, en línea y autogestionado llamado ‘Ciudadanía Digital Responsable‘, que aporta destrezas para adultos y está pensado en procesos electorales.

Y cuando hablamos de alfabetización mediático digital, hablamos de una formación que debe ser transversal y desde la más temprana infancia tiene que incorporarse a la educación básica de nuestras niñas y nuestros niños que ya hoy están haciendo buena parte de su vida en entornos digitales y lo están haciendo de manera expuesta e indefensos.



¿Cuál es el principal reto que enfrenta el TSE para el próximo proceso electoral?

Es un reto fundamental que un proceso electoral, aunque esté bien gestionado logísticamente, si el resultado no es creíble y las personas no confían en la voluntad de la mayoría de los electores, es un fracaso.

La elección debe ser bien organizada y gestionada, pero además, sus resultados deben ser confiables y creíbles. Por eso, trabajamos mucho en la defensa de la credibilidad del TSE y rechazamos que sea riesgoso, osado y peligroso cuestionar sin fundamento o difamar a las autoridades electorales.

No es grato decirlo, pero es cierto que ha habido desinformación desde Casa Presidencial sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. Se ha calificado de mordaza una regulación que lo que busca, lo que pretende y así está establecida en nuestra Constitución Política, es que las autoridades de gobierno no utilicen los recursos a su disposición, incluida la visibilidad de sus cargos, para inclinar la balanza a favor o en contra de un partido político.

Esta regulación en Costa Rica, de la prohibición de beligerancia por parte de las autoridades más altas de las instituciones y del poder gubernamental está desde el año 1927.. Es decir, en 2 años cumple un siglo. También es falsa la afirmación de que es algo que el Tribunal Supremo de Elecciones se está aplicando hasta este momento...

¿Existe en Costa Rica legislación o regulación que sancione la desinformación y la manipulación digital, incluyendo el uso de inteligencia artificial?

En Costa Rica no tenemos legislación que actualice nuestro modelo de regulación de la propaganda a los entornos digitales. El Código Electoral está pensado para un ecosistema mediático del siglo XX, mencionando palabras como perifoneo, pero no aparecen redes sociales, algoritmos o inteligencia artificial.

El TSE propuso un proyecto de ley en 2023 para regular las nuevas formas de propaganda, pero es muy difícil que se apruebe para 2026. Específicamente, en el tema de la desinformación y la manipulación digital, no hay contenido regulatorio.

¿Qué medidas concretas está tomando el TSE respecto a la IA generativa, cuyo uso no ético podría implicar videos o audios falsos de candidatos?

El uso perverso de la IA reside en su uso desleal con los electores, cuando se utiliza para engañar, representar una imagen falsa o suplantar la identidad de una persona. Esto podría ocurrir en 2026, con videos o audios que dañen la imagen de un candidato.

Hay un buen proyecto de ley de la diputada Vanessa Castro y el diputado Carlos Felipe García, con asesoría técnica del TSE, que busca regular la IA generativa sin prohibirla del todo en la propaganda partidaria.

Aunque la legislación es lenta, el TSE no se va a quedar cruzado de brazos.

Estamos trabajando con la Organización de Estados Americanos (OEA) para ofrecer en las próximas semanas un curso dirigido a nuestros funcionarios y a la prensa, para que puedan capacitarse en cómo distinguir contenidos gráficos de video y de imagen alterados con IA generativa.