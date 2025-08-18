La segunda vicealcaldesa de La Unión, en Cartago, estaría desempeñando tareas impropias de su cargo, además de ocupar tres puestos distintos dentro del gobierno local, según un informe de la Auditoría Interna de la Municipalidad.

De acuerdo con la advertencia N.° AD-06-2025, Krystia Cruz, quien ocupa la vicealcaldía desde 2024, habría realizado gestiones propias de la Alcaldía mientras mantenía una plaza administrativa en la Dirección de Recurso Hídrico y en la Comisión de Negocios.

El informe concluye que, pese a ostentar otros puestos, “la funcionaria trabaja en la oficina del despacho del alcalde, además de que desde 2024 ha participado aparentemente en la coordinación de labores administrativas con la alcaldía y la primera vicealcaldesa”.

No obstante, esta situación sería ilegal, según lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que ha reiterado: “resulta improcedente y prohibido que el alcalde le asigne labores operativas o administrativas al segundo vicealcalde; tareas de representación, colaboración, coordinación de la gestión municipal o manejo de partidas presupuestarias”.

Entre los señalamientos de la Auditoría también figura que, para el puesto en la Dirección de Recurso Hídrico, no se realizó concurso público. Cruz lo habría obtenido de manera interina en 2024, antes de asumir la vicealcaldía. “Dicha plaza todavía no se ha concursado, pues está a la espera de la directriz de la Alcaldía”, señala el documento.

En cuanto al cargo en la Oficina de Negocios, el informe advierte que estas funciones refuerzan la injerencia administrativa prohibida para la segunda vicealcaldía.

Consultada por Diario Extra sobre las acciones a tomar tras la advertencia, la Municipalidad de La Unión indicó que “de momento no se darán declaraciones porque aún se está respondiendo el oficio en tiempo y forma”.

¿Quién es la vicealcaldesa?

• Nombre: Krystia Cruz.

• Edad: 30 años.

• Partido: Liberación Nacional (PLN).

• Formación: Máster en Administración de Empresas y profesional en Relaciones Internacionales.

• Otros cargos actuales: Asistente en la Dirección de Recurso Hídrico y gestora de Negocios.