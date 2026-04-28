El homicidio de un joven de 23 años, de apellido Céspedes, ocurrido la tarde del domingo en La Guaria de Liberia, no solo dejó una víctima mortal, sino también a un niño herido y a una familia marcada por el dolor.

María Céspedes, hermana del fallecido y tía del menor, describió la relación entre padre e hijo como profundamente cercana.

“Mi sobrino, su papá era todo. Se amaban los 2. Él venía aquí a mi casa y siempre venía con él, siempre venían los 2 o me mandaba mensajes el niño diciéndome, ‘Tía, ¿puedo llegar a tu casa?’ Y él estaba superapegado a nosotros porque siempre su papá lo traía aquí entre nosotros”, destacó.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 p.m., cuando un sujeto ingresó a la vivienda y disparó en múltiples ocasiones contra Céspedes, quien falleció en el sitio. En el ataque también resultó herido el menor de aproximadamente 3 años, quien presentaba una lesión en la espalda.

Según detalló Céspedes, la cuñada le contó cómo un hombre habría ingresado a la vivienda. Según dice, este iba encapuchado y habría disparado contra la integridad de las víctimas.

“Mi sobrino era un niño super, es un niño superalegre, supercontento”, mencionó.

Para la familia, la pérdida va más allá de lo ocurrido en la escena: representa la ruptura de un vínculo cercano y constante.

“Mi hermano siempre fue un excelente padre para su hijo. Su hijo era su vida y lamentablemente le quitaron la vida a mi hermano y le quitaron a su padre, a mi sobrino. Mi sobrino amaba a mi hermano. Mi hermano era todo para él, pero desgraciadamente ya él no está con nosotros”, comentó.

Según el relato familiar, padre e hijo estaban juntos en el momento del ataque.

“Sí, mi hermano lo tenía en los brazos, es que ese niño, como les digo, ese niño era todo para él”, aseguró.

La rutina entre ambos era compartida en todo momento, según recordó su hermana.

“Ese niño, mi hermano salía a la pulpería con ese niño, mi hermano venía aquí, venía con él. A todos lados eran inseparables ellos”, mencionó.

Mientras el menor permanece en recuperación, la familia mantiene la fe en su evolución, en medio del duelo por la pérdida.

“Ahora solamente le pedimos a Dios que mi sobrino pase toda esta situación en la que está, que esperemos pronto en Dios y ya tenerlo pronto acá con nosotros, porque lamentablemente ese va a ser el consuelo de mi madre y el consuelo de nosotros como familia”, aseguró.

El caso se mantiene en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Con información de corresponsal de la zona.