La muerte de un motociclista la tarde del juevesen la Ruta 27 no solo dejó una escena trágica en carretera, sino también una carta que se volvió viral por el dolor y la reflexión que expone.

El testimonio, escrito por José Pablo Pérez Barboza, relata en primera persona la angustia de quedar atrapado en una presa mientras su familia estaba involucrada en el accidente que terminó con la vida de un joven.

El hecho ocurrió en el sector de San Rafael, cuando, según información preliminar, el motociclista colisionó contra la parte trasera de un vehículo liviano, perdió el control y cayó bajo las llantas de un camión. A la llegada de la Cruz Roja Costarricense, el hombre fue declarado sin signos vitales en el lugar, tras quedar prensado bajo el vehículo pesado.

Mortal accidente en la Ruta 27. Foto: Cruz Roja.

Sin embargo, más allá del accidente, fue la vivencia posterior la que generó una ola de reacciones. En su carta, Pérez describe la desesperación de intentar llegar al sitio mientras el tráfico permanecía completamente detenido.

“Para los demás, uno es solo otro desesperado más en la presa, y eso es parte del problema. Nos acostumbramos tanto a estar atrapados, que ya nadie sabe quién va tarde, quién va angustiado, quién va corriendo hacia una emergencia o quién va a recibir la peor noticia de su vida“, escribió, al relatar cómo cada minuto se volvía eterno sin poder avanzar.

El testimonio también retrata el momento en que finalmente llega a la escena y se enfrenta a la realidad: su familia a salvo, pero un joven fallecido en el asfalto.

“Ahí uno entiende que los accidentes de tránsito no son estadísticas. Son personas, hijos, papás, mamás, son familias que reciben una llamada que nadie quiere recibir”, expresó.

Uno de las frases más impactantes del relato es la llegada del padre del motociclista, quien buscaba respuestas en medio de la incertidumbre.

“Quería saber si su hijo estaba bien. Y esa pregunta simplemente me partió”, narró, evidenciando el dolor humano detrás de estos hechos.

Así estuvo la presa tras el mortal accidente en la Ruta 27. Foto: Ermerson Hidalgo.

La carta cierra con un llamado directo a la reflexión sobre la movilidad en el país, señalando que las presas no son solo un problema de tránsito, sino situaciones que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“En esas presas no van carros, van seres humanos. Y a veces, cuando por fin logramos avanzar… ya es demasiado tarde“, concluyó.

Foto: Ermerson Hidalgo.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, mientras el mensaje sigue circulando en redes sociales, generando discusión sobre la seguridad vial, la congestión y la urgencia de cambios en la infraestructura y la cultura de conducción en Costa Rica.