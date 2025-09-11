La principal motivación de los costarricenses para votar en las próximas elecciones será el desencanto que sienten “por la casta política”.

Así lo reveló el Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública elaborada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

Un 87,6% de las personas consultadas asegura que votará para “quitar el poder a los de siempre”, mientras que un 85,1% lo hará para “devolver el poder al pueblo”.

“Lo que veo es que hay una insatisfacción, no con las instituciones como tal, sino con las personas que la gente, justa o injustamente, percibe que han estado en esas instituciones y que es una institucionalidad que no sienten que les haya dado resultado”, aseguró el analista político, Mario Quirós.

Por su parte, un 86,6% afirma que el voto será para “cambiar la Asamblea Legislativa” y un 76,0% incluso para “cambiar la Constitución Política”.

Este escenario sería similar al que ha ocurrido en otros países de la región; sin embargo, así como pasó en naciones como Argentina, el efecto puede desgastarse con el tiempo e incluso presentarse durante esta campaña política.

“Cuando te das cuenta de que los problemas de un país no se arreglan porque eliminaste una casta, ahí se da como un despertar de la realidad. Eso se puede dar en campaña también, que realmente la gente se dé cuenta de que el problema no es ese”, subrayó el experto, Iván Barrantes.

¿Continuidad del “rodriguismo”?

El oficialismo arranca la carrera por las elecciones con un respaldo dividido y poco sólido. Aunque un 57% de las personas encuestadas considera que el gobierno “merece seguir en el poder” y un 58% se sentiría satisfecho si continúa, ese apoyo se desploma cuando se plantean escenarios más extremos.

Apenas un 34% cree que sería una tragedia si el oficialismo pierde y solo un 19% avala que el gobierno deba continuar “a como dé lugar, incluso a la fuerza”.

“Hay variaciones importantes en el grado de acuerdo con estos ítems; en varios de ellos hay posiciones polares, en otros hay disposiciones más a favor de la continuidad del oficialismo y en otros sucede lo contrario”, dice el informe.

El promedio general refleja un 40% de acuerdo frente a un 60% en contra, lo que evidencia que la simpatía hacia el gobierno no es incondicional.

“Lo interesante es que, en el caso de los ítems pensados para medir el apoyo a la continuidad del oficialismo, los porcentajes promedio de quienes indican estar en desacuerdo son mayores que los de los que reportan estar de acuerdo”, reza el texto.

Campaña aún no calienta

De acuerdo con los resultados del CIEP, la intención de voto la encabeza la exministra, Laura Fernández, con un 12%; seguida de la apuesta liberacionista, Álvaro Ramos, con 6% y Ariel Robles, del Frente Amplio con 5%.

Mientras tanto, un 57% del electorado se mantiene indeciso de cara a las elecciones del 2026, cifra cuatro puntos más alta que en agosto del 2021 y que confirma una tendencia de las últimas tres campañas.

Los datos reflejan que, por ahora, no existe una candidatura favorita y que cualquier leve crecimiento podría volver competitiva a una opción que hoy luce rezagada.

“En este escenario, cualquier resultado electoral es posible. Ganar un poco más de apoyo que los demás, por poquito que sea, puede volver competitiva una candidatura que no partía como favorita. Valga recordar que ningún aspirante que encabezó las preferencias del electorado a estas alturas en 2014, 2018 y 2022 ganó las elecciones”, señaló el CIEP.

Un hallazgo llamativo es que un 7% de las personas consultadas asegura que votaría por el presidente Rodrigo Chaves, pese a que está impedido constitucionalmente.

Este fenómeno confirma la fuerza del personalismo en la política costarricense y expone las dificultades del oficialismo para trasladar ese respaldo a la figura de su candidata.