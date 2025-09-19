La población juvenil, con edades entre los 15 y 24 años, es uno de los grupos etarios con un porcentaje más alto de desempleo, el cual alcanzó el 24,9% en el segundo trimestre del 2025.

Según las estadísticas del INEC, este fenómeno presenta una reducción constante desde los años previos a la pandemia del Covid-19, cuando se ubicaba en un 32,5%, sin embargo, todavía afecta a más de 62 mil jóvenes.

“Hemos venido señalando desde hace mucho tiempo la problemática que tenemos con el empleo juvenil, particularmente aquellos que están en la edad en que normalmente se empieza a buscar trabajo o se incorporan al mercado laboral. Este grupo representa el 36% de las personas desempleadas en el país, siendo el más afectado”, señaló Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA).

De acuerdo con los investigadores, que presentaron el informe Dinámicas Laborales pospandemia en Costa Rica, la situación es más crítica en la población femenina donde el porcentaje sube a un 29,6%, equivalente a más de 25 mil mujeres.

“Hay una necesidad urgente de que haya una política pública que permita promover el empleo con enfoque por grupos para buscar la forma de que estas personas tengan una incorporación al mercado laboral exitosa y definir las causas que están haciendo que los jóvenes tengan tantos problemas para poder encontrar empleo”, agregó Rodríguez.

Los ‘nini’

Entre la población juvenil, se encuentran los que no trabajan, ni estudian, conocidos popularmente como ‘nini’. Dicho grupo observó un aumento entre el 2019 y el presente año de 6 mil personas, alcanzando un total que supera los 145 mil costarricenses.

De acuerdo con el INEC, el 38% de esta población se encuentra desempleada y está en busca de un trabajo, aunque existe un porcentaje aún más importante, del 42% que revela un grupo en estas condiciones que no cuenta con obligaciones familiares que limiten su inserción.

“Aumentó en un 22% el número de jóvenes inactivos sin causa aparente, o sea, ¿qué está haciendo esta gente hoy? ¿A qué dedica su tiempo, si no está estudiando ni está trabajando? ¿Le está permitiendo la formación que le estamos dando en el en la educación, enlazarse con el mercado de trabajo?”, cuestionó Rodríguez en su exposición.

De acuerdo con los investigadores, los datos reflejan una desconexión creciente entre la juventud, el sistema educativo y el mercado laboral, por lo que se requieren de políticas diferenciadas que logren abordar las causas de la inactividad en esta población. De igual forma, mostraron preocupación ante el crecimiento en la cantidad de personas que están fuera de la fuerza laboral y no cuentan con responsabilidades en su vida cotidiana.

“Lo que nos preocupa es que se esté dando un fenómeno de ‘no declaración’, es decir, que algunas personas indican que no buscan trabajo porque están participando de actividades ilegales, o se vean comprometidos en brindar alguna información y ser capturados por Hacienda”, comentó Rodríguez.

Radiografía de jóvenes

• Población entre 15 y 24 años: 706 mil

• Empleados: 188 mil

• Desempleados: 62 mil

• Fuera de la fuerza de trabajo: 455 mil

Fuente: INEC

Actividad y Estudio

• Trabajan y estudian: 43 mil

• Solo trabajan: 145 mil

• Solo estudian: 371 mil

• No trabajan ni estudian: 146 mil

Fuente: INEC