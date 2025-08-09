Aunque la tasa de desempleo en Costa Rica cayó al 7,4 % en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE).

Sin embargo, esta mejora no refleja un aumento en la ocupación de los costarricenses, sino un crecimiento en la población que ha salido del mercado laboral.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cantidad de personas fuera de la fuerza de trabajo aumentó en 84 mil personas respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando los 1,92 millones.

Este grupo incluye personas que no buscan empleo activamente, ya sea por razones personales, estudios, jubilación o desánimo ante las condiciones del mercado.

Mientras tanto, la población ocupada se mantuvo prácticamente estable, con 2,15 millones de personas, con una disminución de 4 mil trabajadores. La tasa de participación bajó ligeramente de 56,2% a 54,7%.

Esto sugiere que la reducción del desempleo se debe más a la salida de personas del mercado laboral que a una mejora en la generación de empleo.

El fenómeno es más marcado entre mujeres, cuya tasa de no participación laboral se ubicó en 56,8%, frente al 33,8% de los hombres.

Además, el 47,9% de quienes están fuera de la fuerza laboral tienen 60 años o más, lo que evidencia un envejecimiento de la población inactiva, con un aumento cercano a los 110 mil personas.

Otros indicadores revelan matices importantes sobre la calidad del empleo. Uno de ellos es el subempleo, que afecta al 3,1% de la población ocupada.

Esta condición, que implica trabajar menos de 40 horas semanales con deseo y disponibilidad de laborar más.

En cuanto a la distribución por sectores, las actividades de lideran la lista con 356 mil empleos, aunque experimentaron una reducción de 45 mil personas en el último año.

Otras industrias con mayor cantidad de trabajadores son: enseñanza y salud con 250 mil personas, actividades profesionales y administrativas en 227 mil, manufactura con 231 mil colaboradores y el sector agrícola con 189 mil trabajos.

La informalidad sigue afectando a un 35,8%, es decir, 771 mil personas que trabajan sin acceso a seguridad social ni garantías laborales. Esta cifra representa una mejora 143 mil trabajadores que regularizaron su situación con respecto al año anterior.

La cifra sigue siendo alta, especialmente entre los trabajadores independientes, donde el 81,8% se desempeña en la informalidad. En contraste, entre los asalariados, el 20,9% no cuenta con empleo formal.