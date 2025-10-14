El Día Internacional de los Desechos Electrónicos (celebrado cada 14 de octubre) invita a la reflexión sobre el creciente desafío de los aparatos obsoletos, conocidos como e-waste.

El e-waste se define como cualquier aparato eléctrico o electrónico, con batería o que se enchufe, que ya no sirve, incluyendo celulares, computadoras y electrodomésticos.

Esto es uno de los flujos de residuos que más rápido crece en el planeta.

Imagen con fines ilustrativos

Si no se gestiona adecuadamente, puede ocasionar contaminación del suelo, agua y aire debido a metales pesados y componentes tóxicos.

También representa riesgos para la salud debido a la exposición a plomo, mercurio y cadmio, además de ser una pérdida económica al desaprovechar materiales valiosos.

La situación en Latinoamérica y el Caribe es particularmente compleja:

La región produce cerca de 4 millones de toneladas de e-waste al año.

Apenas un 3% a 4% de este volumen se recicla de forma adecuada.

Países como Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile concentran la mayor parte de este volumen regional.

La mayoría del reciclaje lo realiza el sector informal, frecuentemente sin los controles ambientales o medidas de seguridad necesarios.

Oportunidad empresarial

Para las empresas, transformar el desafío del e-waste en una oportunidad puede significar:

Ahorro de recursos mediante la recuperación de materiales.

Fortalecer la imagen de marca a través de prácticas sostenibles.

Cumplir con regulaciones ambientales cada vez más estrictas.

Contribuir al desarrollo de una economía más circular.

Foto: Randall Sandoval.

Ante esto, Samsung Electronics encontró una oportunidad y se convirtió en una de las empresas con foco en la recuperación de desechos tecnológicos, invirtiendo en iniciativas de logística inversa y sostenibilidad.

Samsung busca operar un sistema sólido de recolección de residuos electrónicos en todos sus mercados para 2030, con la meta de alcanzar 10 millones de toneladas acumuladas de e-waste recicladas desde 2009.

Acciones Clave en la Economía Circular:

Programa One Stop Experience: Recolección de dispositivos antiguos al momento de la entrega de uno nuevo para garantizar su disposición adecuada y una logística eficiente. Puntos de Recolección: Disponibles en los Smart Centers (centros de experiencia y servicio) de Samsung para el descarte correcto por parte de cualquier consumidor. Programa Trade In o Eco Canje: Ofrece descuentos en la compra de nuevos productos al intercambiar dispositivos usados.

Estas iniciativas buscan reducir los impactos ambientales y promover la reutilización de materiales.

El director senior de Customer Satisfaction de Samsung para América Latina, Billy Moreira, afirma que trabajan continuamente para ofrecer soluciones que contribuyan a reducir el impacto ambiental, incentivando a nuestros consumidores a ser parte de esta transformación.

El e-waste es un desafío ambiental urgente, pero las empresas en Latinoamérica tienen la oportunidad de ser parte de la solución, convirtiendo este problema en una fuente de innovación, empleo verde y sostenibilidad.

Se invita a los consumidores a participar activamente en la economía circular a través de programas de recolección y decisiones de consumo más conscientes.