En conferencia de prensa previo al Clásico Nacional, Vladimir Quesada, director técnico morado, aseguró que parte del gran momento que atraviesa la Liga Deportiva Alajuelense es gracias a la mano del entrenador Óscar Ramírez.

“El nivel de fútbol que ha alcanzado la Liga habla mucho de la mano de Óscar. Es una excelente persona y una de las más capacitadas futbolísticamente hablando. Desde que era jugador, ya era entrenador, nos decía qué hacer en el terreno de juego, individualmente y colectivamente”, dijo Quesada.

Hablando más de lleno en lo que será el Clásico en cancha, el DT saprissista espera un juego dinámico y vistoso para el público, algo que ha caracterizado a muchos partidos de este calibre.

“Los dos llegamos en buen momento a pesar de la pausa de la Selección por fecha FIFA, lo ratificamos la última jornada. Esperemos que sea un buen juego y agradable a la vista, sobre todo del aficionado. Esperamos sacar un buen resultado”, mencionó.

Saprissa solo lleva 2 victorias en sus 6 visitas este campeonato, por lo que para Vladimir, es una obligación sacar el resultado en esta condición. “Tenemos que jugar bien de local, pero mucho mejor de visita. Nosotros no vamos a visitar a ninguna casa de algún contrario pensando en empatar. La filosofía deportiva de Saprissa no es esa, a nosotros se nos ensenó otra cosa”, explicó el técnico morado.

La última victoria de Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto fue en abril del 2023, cuando derrotaron a los manudos 0-2 con anotaciones de Luis Paradela y David Guzmán.