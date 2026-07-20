Desde Madonna y Ronaldinho hasta Piggy y la Rana René sorprendieron

Nueva Jersey, Estados Unidos. – Muy al estilo del Super Bowl, la final del Mundial 2026 se convirtió en un espectáculo de luces, sonido y música desde el inicio hasta el final.

Lo más llamativo fue la calidad de artistas con Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

Siempre entre el primero y segundo tiempo hay 15 minutos de descanso, pero esta vez se dieron 27 para cumplir con la parte musical.

No falto el ‘Dai Dai’ de Shakira y apareció el cantante nigeriano Burna Boy. Otros que se llevaron los aplausos fueron los niños del grupo ugandés Ghetto Kids, quienes se han hecho virales por sus bailes.

Madonna no llegó sola

La cantante Madonna estuvo muy bien acompañada, pues apareció en un vehículo junto a Ronaldinho y Ronaldo Nazário. El grupo BTS y Justin Bieber fueron puntos altos.

La Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela estuvieron con el director venezolano Gustavo Dudamel.

El momento tierno fue ver a Miss Piggy y la Rana René, junto a otros personajes de Los Muppets y figuras de Plaza Sésamo.



El grupo BTS y Justin Bieber deleitaron.