Desde el aire: Captan a hombre vendiendo droga en San Pedro

El uso de drones fue clave para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lograra documentar la aparente venta de droga y detener este miércoles a un hombre de apellido Araya, de 27 años, en barrio Sinaí, en Sabanilla de Montes de Oca.

La captura del hombre se concretó tras una investigación que se extendió por varios meses y que fue desarrollada por agentes de la Sección Especializada Antidrogas, con el apoyo de la Policía Municipal de Montes de Oca mediante el uso de drones para vigilar la zona.

Según las autoridades, una vez que los drones captaron las aparentes transacciones de droga, los investigadores lograron identificar al sospechoso y recuperar parte de los estupefacientes vendidos como evidencia. Estas acciones fueron documentadas en reiteradas ocasiones, fortaleciendo la investigación.

Durante las diligencias, los agentes también inspeccionaron varios locales comerciales que, en apariencia, colaboraban con la actividad ilícita, mientras que la Fuerza Pública brindó apoyo operativo y efectuó el decomiso de armas y droga.

Con toda la evidencia recopilada, el Ministerio Público autorizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde los agentes judiciales lo detuvieron y decomisaron aparente droga tipo crack, dinero en efectivo y un teléfono celular.

La investigación había iniciado en diciembre de 2025, luego de que las autoridades recibieran información sobre la supuesta comercialización de marihuana, cocaína y crack en las afueras de la vivienda allanada.

Tras el operativo, Araya fue remitido al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica, mientras el OIJ continúa con las investigaciones del caso.