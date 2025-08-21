El expediente para la extradición de Celso Gamboa contempla la prueba D, en donde se describe la “sofisticada estructura” de la organización liderada por el exmagistrado.

Un funcionario de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), figura como testigo colaborador de los Estados Unidos en la prueba acusatoria.

En el apartado 7 de la prueba D del expediente, se indica que la organización de Celso contaba con una infraestructura sofisticada “para fabricar, adquirir, almacenar, transportar y distribuir cocaína”.

De la misma forma, en apariencia, esta estructura contaba con:

Lanchas de alta velocidad.

Embarcaciones de carga.

Embarcaciones de pesca.

Embarcaciones sumergibles.

Aeronaves.

Vehículos motorizados.

Otros medios para contrabandear cocaína.

Prueba D

La acusación por parte de los Estados Unidos detalla multimillonarios pagos, en los que destaca uno de 16 millones de dólares.

“TC-2 (informante) coordinó depositar aproximadamente $16,000,000 USD en ganancias de narcóticos, vía depósitos y/o entregas de dinero en Ciudad de México, a A. Herrera y a GAMBOA SÁNCHEZ”, expresa el documento.

En la prueba, de la cual Grupo Extra tiene acceso, se evidencia, mediante la declaración de un testigo, funcionario del FBI:

Envío a otros países

Precios de droga

Ventas al extranjero

Alianzas gubernamentales

Lugares de destino de la droga

