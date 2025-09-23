La construcción de un drenaje en una propiedad privada en Carrillos de Poás, Alajuela, llevó al descubrimiento de 5 piezas cerámicas que datan de entre el 300 a.C. y el 300 d.C., activando un exitoso rescate arqueológico.

La rápida notificación de la propietaria fue crucial. Permitió a los arqueólogos no solo recuperar los objetos, sino también preservar la valiosa información de su contexto, un elemento esencial para entender y proteger el patrimonio arqueológico nacional.

El hallazgo fue reportado por una vecina el jueves 11 de septiembre, quien encontró los objetos mientras se realizaban trabajos de construcción en su propiedad.

El Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional atendió el caso el martes 16 de septiembre.

Un equipo liderado por el arqueólogo Julio César Sánchez, junto a los asistentes Carol Barrantes y Carlos Castro, aplicó técnicas especializadas para realizar una excavación de rescate y documentar adecuadamente el contexto del hallazgo.

Se identificaron y recuperaron cinco piezas cerámicas cuya antigüedad se estima entre el 300 a.C. y el 300 d.C. Una vez que se descartó la presencia de más evidencia, se autorizó la continuación de los trabajos constructivos en el sitio.

Los artefactos fueron trasladados a los laboratorios del Departamento, donde iniciarán un proceso de limpieza, análisis y conservación para estudiarlos a fondo.