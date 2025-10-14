Una nueva forma de esconder cocaína en cilindros fue detectada por las autoridades de Fuerza Pública en la terminal de contenedores en Moín, Limón.

En apariencia, la droga iba oculta en productos de exportación costarricense, específicamente en malanga y ñame.

Mario Zamora, ministro de Seguridad, señaló que es la primera vez que observan este tipo cilindros, pero que no podían dar más detalles, para no alertar a otros grupos criminales.

Se trata de 128 cilindros qué contenían un total de 36 kilogramos de cocaína y el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Zamora no quiso dar detalles de personas investigadas y el nombre de la empresa involucrada, ya que el caso está en manos del OIJ.

A pesar de que no se informó de donde provenía la droga, se destacó que el producto de exportación iba para los Países Bajos.