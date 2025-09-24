Un hombre de apellido Guevara, quien era sospechoso de robar contenedores, tenía un laboratorio clandestino de drogas en El Roble de Alajuela.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en donde confirmaron la detención del sujeto de 27 años.

Tras el allanamiento de la vivienda, las autoridades encontraron 43 matas de marihuana y otras drogas sintéticas.

Además, se ubicaron chalecos antibalas y un arma de fuego, así como más de ¢10 millones y más de $500.

Por otra parte, se descubrieron fertilizantes y aires acondicionados, que se presumen eran utilizados para el laboratorio clandestino.

Tras la detención de Guevara, se ubicaron a otras 5 personas en la vía pública, que también fueron aprehendidas por las autoridades judiciales.

Se trata de 3 hombres y 2 mujeres con edades entre los 18 y 29 años.