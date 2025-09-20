Varias denuncias por amenazas agravadas contra un jamaiquino de apellidos Jermaine Thompson permitieron a las autoridades judiciales localizar armas de fuego, entre ellas tres fusiles tipo militar AR15.

Los hechos ocurrieron en el residencial Valle Verde, en Río Grande de Atenas, donde Thompson convivía con otros sujetos de la misma nacionalidad. Según las denuncias, intimidaban a vecinos e incluso al dueño de la propiedad donde residían.

Gracias a estas alertas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició una investigación que reveló que los extranjeros conformaban una organización criminal vinculada también a estafas internacionales.

Por ello, agentes del OIJ, en conjunto con la Unidad Especial de Apoyo (UEA), realizaron un operativo en la vivienda, logrando la detención de seis individuos.

“Se denunció un presunto delito de amenazas agravadas, donde un grupo de jamaiquinos almacenaba armas de fuego e intimidaba tanto a los vecinos como a los arrendadores de la propiedad”, explicó Fabián Corrales, fiscal de Atenas.

El fiscal confirmó que en el sitio localizaron al líder de la banda, Jermaine Thompson, quien fue detenido de inmediato tras ser identificado por los denunciantes como el autor de las amenazas.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron armas de fuego, municiones y droga.

“Estaba acompañado por varios sujetos de nacionalidad jamaiquina que almacenaban armamento de grueso calibre. Encontramos armas militares modificadas”, agregó Corrales.

Guillermo Valenciano, subdirector general de la Fuerza Pública, confirmó que, gracias al apoyo de la UEA, lograron capturar a los sospechosos, quienes fueron trasladados a los Tribunales de Atenas para solicitar prisión preventiva.

“Se encontró evidencia importante en la vivienda: siete armas de fuego, entre ellas una de plataforma AR15, además de cargadores alterados con capacidad para accionar hasta 30 municiones”, detalló Valenciano.