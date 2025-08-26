En el marco de la celebración del Mes del Afrodescendiente en Costa Rica, durante esta semana se llevarán a cabo diversas actividades que honran la riqueza cultural y el legado de la comunidad afrocaribeña.

Desde el vibrante Grand Parade de Gala en Limón, hasta conciertos especiales, homenajes literarios y festivales gastronómicos, la agenda promete una semana llena de música, arte y tradiciones que reflejan el orgullo y la historia de esta importante comunidad.

Sabores del Caribe Afro

Deguste lo mejor del caribe con El Festival Gastronómico Afrocaribeño que celebra la cultura afrocostarricense a través de platos inspirados en escritores como Eulalia Bernard y Quince Duncan. Cada bocado es un homenaje a las raíces afrocaribeñas, fusionando tradición y creatividad.

• Fecha: Del 26 al 31 de agosto

• Lugar: Barrio Escalante, San José

• Hora: Todo el día

Ritmos y Calypso en Limón

Los conciertos especiales de “Cierre Calypso Moonlight” prometen una noche inolvidable en Limón, con la energía y ritmo contagioso de Kawe Calypso y Devon Seale, acompañados por la emblemática Banda de Limón. Un cierre vibrante para celebrar la música y tradición afrocaribeña.

• Fecha: 26 y 29 de agosto

• Lugar: Parque Vargas y Casa de la Cultura, Limón

• Hora: 7:30 p.m.

Cultura afro en música y teatro

El taller “Abanico de colores” está abierto para todas las edades, donde se decoran abanicos de papel con cintas y colores representativos. Además, la Banda de Conciertos de San José ofrece el concierto “Sonidos Afro”, con un repertorio especial. Para cerrar, se presenta la obra de teatro Historias de Libertad.

• Fecha: 27 de agosto

• Lugar: Museo Nacional, San José

• Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Bandas en vivo inundan Siquirres

Viva el desfile cultural Francia Parade, un evento cultural lleno de energía que llenan las calles de Siquirres con el vibrante sonido de bandas en vivo. Además, habrá una feria de emprendedores afrocostarricenses, donde se exhibe y celebra el talento de la comunidad afrocaribeña.

• Fecha: 30 de agosto

• Lugar: Siquirres, Limón

• Hora: 2:00 p.m.

Eulalia Bernard inspira con su legado

Disfrute de un emotivo homenaje escénico que celebra la vida y obra de Eulalia Bernard, quien fue una destacada poeta, activista y educadora, con el fin de resaltar su invaluable legado literario y su impacto cultural en la comunidad afrocostarricense y el pueblo en general.

• Fecha: 29 de agosto

• Lugar: Centro Cultural, San José

• Hora: 7:00 p.m.

Desfile Grand Parade de Gala

No se pierda El Grand Parade de Gala, un desfile espectacular que llena las calles de Limón con trajes coloridos, música vibrante y la riqueza de la cultura afrocaribeña, organizado por la Asociación Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón, un verdadero orgullo para la comunidad.

• Fecha: 31 de agosto

• Lugar: Parque Asís Esna

• Hora: 11:00 a.m.