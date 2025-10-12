El exmagistrado Celso Gamboa indicó que el estar detenido en máxima seguridad de la cárcel de La Reforma ha impedido su defensa.

Gamboa dijo durante una declaración en el reciente juicio que fue absuelto por el delito de uso de documento falso, que las condiciones del sistema penitenciario del país son muy malas por los recientes cambios hechos por el Ministerio de Justicia y Paz.

“Cuando yo entré al centro penal La Reforma, en donde estoy recluido, en máxima seguridad, que incluye una celda de castigo, desconozco que cosa tan mala hice para estar en una celda de castigo”, expresó.

El exmagistrado señaló que esta detención provisional por la solicitud de extradición de Estados Unidos lo ha puesto en la cárcel, pero con una serie de “menoscabos” en cuando a derechos fundamentales.

Esta situación ha provocado que, durante sus dos procesos judiciales previos, donde fue absuelto, tuviera poca comunicación con sus defensores.

“Se ha reducido tanto el acceso a los defensores, que solo pueden entrar seis defensores al circuito de máxima seguridad por día”, afirmó.

Gamboa continúa recluido en la cárcel a la espera que un tribunal defina la solicitud de apelación que realizó contra la resolución de un juez que avaló su extradición para que enfrente cargos de tráfico internacional de drogas en suelo estadounidense.

Sin embargo, tiene dos procesos judiciales pendientes en Costa Rica y hasta que estos no estén concluidos, deberá permanecer en la cárcel de La Reforma.