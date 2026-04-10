Desconocimiento del proceso limita la formalización empresarial 

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El desconocimiento del proceso que deben llevar a cabo los emprendedores para formalizar sus negocios es una de las principales limitantes, de acuerdo con un estudio elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

“El primer obstáculo es la validación del producto, saber de que a lo largo del tiempo se va a poder mantener en la actividad económica. Luego, el acceso a la información, si bien saben los requisitos que deben cumplir, aún tenemos que hacer énfasis en esa ruta de formalización. Los pasos específicos por seguir a la hora de empezar el proceso para formalizar el negocio”, indicó Julián Arias, viceministro de desarrollo empresarial y mejora regulatoria del MEIC.

Julián Arias Viceministro del MEIC “Uno de los grandes beneficios es que hay condiciones preferentes si somos Pymes. La formalidad nos lleva a tener que pagar, pero tenemos políticas públicas que generan ese apoyo para que el emprendimiento se transforme en Pyme y luego escale a una empresa grande”.

Algunos de los elementos de formalidad con los que cuentan los emprendimientos inscritos en los registros de la institución son la inscripción en el Ministerio de Hacienda como contribuyente, en un 68% de los casos, o en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en el 38% de las respuestas de la encuesta realizada en el estudio.

De igual forma un 35% indicó que cuentan con Póliza de Riesgos de Trabajo con el Instituto Nacional del Seguro Social (INS) y un 24% tenía permisos sanitarios de funcionamiento o patentes municipales.

Ricardo Carvajal Digepyme “La definición de políticas públicas y toma de decisiones debemos fundamentarlas en datos que nos permitan orientar mejor todos los esfuerzos que se generan desde el Estado para lograr un verdadero impacto en el ecosistema costarricense de innovación y emprendimiento”.

“Hay que trabajar muchos de esos mitos que las personas piensan que es muy caro y les van a quitar la plata. Tenemos que posicionar el mensaje de que la formalidad da varias oportunidades en el Sistema de Banca para el Desarrollo, Fodemipyme, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), las universidades y los bancos. Formalizar el negocio, lejos de ser un costo, es una oportunidad”, agregó Ricardo Carvajal, director general de apoyo a la pequeña y mediana empresa (Digepyme).

Inscripción en la CCSS

Otro de los principales retos es el registro como patrono en la Caja debido a aspectos como cobros retroactivos o falta de flexibilidad en los pagos que se ajusten a la realidad de los ingresos de los emprendedores.