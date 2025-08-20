Un hombre resultó con quemaduras en sus manos tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba auxiliar a una pareja que había colisionado contra un poste del tendido eléctrico en Gravilias de Desamparados, frente al Palí.

El accidente ocurrió cuando un vehículo todoterreno se estrelló contra la estructura. Dentro viajaban un hombre y una mujer adultos, quienes sufrieron golpes de consideración y fueron trasladados por el Cuerpo de Bomberos a la Clínica Marcial Fallas.

La tercera persona, al tocar el vehículo antes de que se asegurara la zona, recibió la descarga, pero rechazó ser trasladada a un centro médico pese a las lesiones leves.

La escena quedó bajo control de Bomberos y posteriormente fue entregada a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.