Descalza y con un pañuelo para la Virgen: Devota cumple su promesa por tercer año

Karla Rosales salió desde Tres Ríos rumbo a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles para cumplir, por tercer año consecutivo, una promesa la de realizar la romería descalza.

La peregrina explicó que participa en esta tradición como una muestra de agradecimiento a la Virgen de los Ángeles.

Durante el recorrido llevaba un pañuelo que espera dejar como ofrenda al llegar a Cartago.

“Este año le traigo este pañuelito a la virgencita para ponérselo en la piedra”, expresó Rosales.

Pese al esfuerzo que representa caminar sin calzado, la romera avanzaba motivada por su fe y por el compromiso que mantiene desde hace tres años con la Virgen.