Desarticulan ventas de drogas en Limón y Guanacaste: 8 detenidos

La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló varias ventas de drogas que funcionaban en las provincias de Limón y Guanacaste; además, detuvieron a 8 personas.

De acuerdo con las autoridades, la PCD allanó cuatro viviendas en el distrito de Cariari en Pococí, Limón, las cuales, aparentemente, eran utilizadas para comercializar drogas y generaban inseguridad en la zona, ya que se ubicaban a escasos metros de una escuela.

Ante esta intervención, se detuvo a cinco personas:

Dos mujeres de apellidos Rojas y Morales, esta última con expediente por tenencia de drogas,

Dos hombres apellidados Álvarez y Villarreal, ambos con informes por tenencia de drogas.

Además, se arrestó a otro sujeto de apellido López, con antecedentes judiciales por robo agravado, portación ilegal de arma permitida, incumplimiento de medidas de protección, violencia psicológica, agresión física, violencia patrimonial y tenencia de drogas.

Como resultado del registro de las viviendas, los agentes antidrogas decomisaron:

6 gramos y 156 dosis de crack

10 gramos de cocaína

29 gramos y 18 envoltorios con marihuana

452 mil colones en efectivo.

Video: MSP

Caso de Guanacaste

En otro operativo realizado por la PCD en el distrito de La Fortuna de Bagaces, en Guanacaste, los oficiales allanaron una vivienda y detuvieron a tres personas que figuran como sospechosas de dedicarse a la venta y distribución de drogas en la zona.

Los policías detuvieron a:

Hombre de apellido López, con expediente por tenencia de drogas

Dos hermanos de apellido Murillo, uno con antecedentes por agresión psicológica, violencia patrimonial y tenencia de drogas; el otro mantiene expediente por venta de drogas.

Además, la PCD decomisó 40 dosis de crack, 15 “puntas” de cocaína, tres dosis de marihuana, un rifle, 45 municiones de distintos calibres, 94 mil colones e implementos para la preparación y dosificación de drogas.