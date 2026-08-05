Desarticulan ventas de drogas en Limón y Guanacaste: 8 detenidos

La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló varias ventas de drogas que funcionaban en las provincias de Limón y Guanacaste; además, detuvieron a 8 personas.
De acuerdo con las autoridades, la PCD allanó cuatro viviendas en el distrito de Cariari en Pococí, Limón, las cuales, aparentemente, eran utilizadas para comercializar drogas y generaban inseguridad en la zona, ya que se ubicaban a escasos metros de una escuela.
Ante esta intervención, se detuvo a cinco personas:
Además, se arrestó a otro sujeto de apellido López, con antecedentes judiciales por robo agravado, portación ilegal de arma permitida, incumplimiento de medidas de protección, violencia psicológica, agresión física, violencia patrimonial y tenencia de drogas.
Como resultado del registro de las viviendas, los agentes antidrogas decomisaron:
En otro operativo realizado por la PCD en el distrito de La Fortuna de Bagaces, en Guanacaste, los oficiales allanaron una vivienda y detuvieron a tres personas que figuran como sospechosas de dedicarse a la venta y distribución de drogas en la zona.
Los policías detuvieron a:
Además, la PCD decomisó 40 dosis de crack, 15 “puntas” de cocaína, tres dosis de marihuana, un rifle, 45 municiones de distintos calibres, 94 mil colones e implementos para la preparación y dosificación de drogas.