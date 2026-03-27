Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

En una operación realizada esta mañana, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó 2 allanamientos en la localidad de El Socorro, en el distrito Brunca, que culminaron con la captura de un hombre vinculado al tráfico local de estupefacientes.

El detenido, un sujeto de apellido Villanueva y 21 años de edad, es investigado por la presunta infracción a la Ley de Psicotrópicos bajo la modalidad de narcomenudeo.

Según el informe preliminar de las autoridades, la investigación para este caso se remonta a noviembre del año anterior, mes en el que se recibió información confidencial que alertaba sobre las supuestas actividades ilícitas del sospechoso.

Tras varios meses de diligencias de investigación que permitieron corroborar la actividad delictiva, los agentes coordinaron con el Ministerio Público la intervención simultánea de dos inmuebles.

Durante el registro de las viviendas, los oficiales lograron el decomiso de aparente marihuana y crack, además de una suma de dinero en efectivo que se presume es producto de la comercialización de los psicotrópicos.

Villanueva fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica y las posibles medidas cautelares en las próximas horas.