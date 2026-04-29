Las autoridades judiciales lograron la desarticulación de un grupo criminal dedicado a la venta de estupefacientes en el distrito de Horquetas, en Sarapiquí de Heredia, luego de una investigación que se extendió por tres meses.

El operativo culminó con la detención de 3hombres de apellidos Chacón, Martínez y Pérez.

La intervención principal consistió en un allanamiento ejecutado en una vivienda situada un kilómetro al sur de la escuela de la comunidad de La Flaminia.

Durante la incursión, los agentes judiciales lograron el decomiso de droga en diversas presentaciones, evidencia que será clave para el desarrollo del proceso penal.

En cuanto a la dinámica de las capturas, se informó que Chacón fue interceptado previamente en la vía pública. Por su parte, las detenciones de Martínez y Pérez se hicieron efectivas dentro del inmueble intervenido por las autoridades.

Finalmente, los sospechosos fueron trasladados y puestos a las órdenes del Ministerio Público. En las próximas horas, se espera que se defina su situación jurídica y las posibles medidas cautelares que enfrentarán por el supuesto delito de tráfico de drogas.

Información del corresponsal Alfonso Gatgens