Desarticulan clanes familiares de narcomenudeo en Guararí

En un operativo ejecutado la madrugada de este martes, la Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló dos estructuras de narcomenudeo conocidas como “Los Fajardo” y “Los Menani” en la comunidad de Guararí de Heredia.

El despliegue policial incluyó ocho allanamientos simultáneos que resultaron en la detención de 12 personas vinculadas al tráfico local de estupefacientes.

Foto: MSP

Según las investigaciones, ambas organizaciones funcionaban bajo un modelo de “narcofamilia” y mantenían una violenta disputa por el control territorial para la venta de drogas.

Estos enfrentamientos no solo generaron balaceras en la zona, sino que también estarían vinculados con al menos dos homicidios ocurridos durante el último año.

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Entre los capturados figuran líderes de ambos clanes, incluyendo a dos mujeres de apellido Fajardo (madre e hija) y a un hombre de apellido Menani junto con su madre.

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Varios de los detenidos poseen amplios expedientes judiciales por delitos como robo agravado, venta de drogas, tenencia de armas y agresiones, sumando en algunos casos hasta 16 detenciones previas por posesión de estupefacientes.

Durante las intervenciones en las ocho viviendas, las autoridades lograron decomisar dosis de crack y marihuana, así como implementos para la preparación de las sustancias.

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Además, se incautaron 402 mil colones en efectivo, dinero que se presume es producto de las actividades ilícitas desarrolladas en el sector.

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Tras el operativo, los 12 sospechosos fueron trasladados y puestos a las órdenes de la Fiscalía de Heredia, en donde se determinarán las medidas cautelares en su contra.