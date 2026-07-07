Desarticulan búnkeres de “Los Maruja” en Cartago

En una ofensiva contra las estructuras de venta de drogas, la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó dos allanamientos en el sector del Dique conocido como “Cuatro Vientos”, en Tejar del Guarco, Cartago.

La operación culminó con la captura de tres hombres vinculados a la organización criminal “Los Maruja”, señalada como la principal responsable de la inseguridad y la violencia en la zona.

Foto: MSP

La intervención policial es el resultado de meses de investigación tras un incremento en robos, balaceras y tentativas de homicidio en la comunidad, anunció el Ministerio de Seguridad Pública.

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Las autoridades destacaron la urgencia del operativo debido a un asesinato ocurrido el pasado 23 de junio a escasos metros del área investigada, presuntamente por disputas de territorio entre grupos rivales.

Previamente, la PCD ya había logrado capturar a líderes clave de esta agrupación conocidos como “Epy” y “Diablo”.

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Durante la incursión, los agentes descubrieron un búnker con medidas de seguridad reforzadas para obstaculizar el paso de la policía. El sitio contaba con una pequeña abertura en el portón diseñada para que el vendedor entregara los estupefacientes y recibiera el dinero sin ser identificado.

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En el lugar fueron arrestados tres sujetos de apellidos Zúñiga, Sánchez y Granados, este último con un amplio expediente por delitos contra la propiedad y consumo de drogas.

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Con estas detenciones, la PCD ya suma un total de 40 personas capturadas en diversas intervenciones contra esta estructura. En el operativo decomisaron 146 dosis de crack, 23 dosis de marihuana, 70 mil colones en efectivo y un arma de fuego.