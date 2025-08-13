Las bandas rivales lideradas por alias “Chinchón” y “Menani”, presuntamente responsables de delitos como extorsión, amenazas, coacción, apropiación forzosa de propiedades, cobro de “gota a gota”, intento de homicidio y al menos un asesinato en Guararí, fueron desarticuladas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este martes, la Policía Judicial ejecutó un operativo que incluyó 12 allanamientos en distintos puntos del país, con el objetivo de detener a 14 personas vinculadas a la estructura de “Chinchón”. La acción permitió la captura de 13 sospechosos, incluido el presunto cabecilla, de apellido Figueroa, quien fue arrestado junto con su esposa, sus suegros —señalados en la investigación como encargados de la presunta legitimación de capitales— y tres cuñados, supuestamente responsables de la logística: suministro de armas, recolección de dinero y ubicación de puntos de venta. También fueron detenidos vendedores de droga y colaboradores de menor rango.

En total, entre los aprehendidos hay nueve hombres, cuatro mujeres y un menor de edad.

Este operativo se llevó a cabo cinco meses después de que el OIJ desarticulara la banda rival, liderada por “Menani”, cuyos 16 integrantes permanecen en prisión preventiva. Con la acción de hoy, se buscó evitar que el grupo de “Chinchón” asumiera el control total de las actividades ilícitas en Guararí.

Las investigaciones contra esta organización iniciaron en mayo de 2024, cuando se detectó su operación en barrios como Los Sauces y La Cuenca, donde, según el OIJ, dominaban el narcomenudeo y estaban vinculados con hechos violentos en la provincia.

La evidencia decomisada y los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público para definir su situación jurídica.