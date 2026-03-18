Desarticulan banda enfocada en robar cajas fuertes

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Una organización criminal que utilizaba equipo especializado para abrir cajas fuertes en cuestión de minutos fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en Limón y San José.

El operativo, ejecutado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), permitió la detención de 10 sospechosos vinculados con al menos dos robos ocurridos en junio de 2025, en los que el perjuicio económico ronda los ¢29 millones.

De acuerdo con el subdirector a.i. del OIJ, Vladimir Muñoz, la investigación inició tras dos hechos con un mismo patrón: uno en un supermercado en río Banano y otro en un almacén de electrodomésticos en Valle La Estrella.

El grupo, integrado por al menos 11 personas, operaba con una estructura definida y funciones específicas.

“Cada quien cumplía un rol específico dentro del grupo criminal”, explicó Muñoz.

Según las autoridades, los sospechosos actuaban principalmente en horas de la noche y con información previa sobre los locales. Incluso, lograron infiltrar colaboradores dentro de los comercios y otras instituciones.

“Algunos se encargaban de reclutar tanto personal… igualmente lograron reclutar a un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública que les colaboraba con información”, detalló Muñoz.

La forma de operar evidenciaba un alto nivel de planificación y uso de herramientas especializadas.

“Ellos rompían paredes de locales comerciales, rompían mallas, hacían boquetes en los techos y por medio de equipo muy sofisticado de oxiacetileno lograban acceder donde estaban las cajas fuertes”, indicó. Además, el grupo implementaba estrategias para retrasar la respuesta de las autoridades. “Colocaban, por ejemplo, cadenas en un puente… evitando que la policía lograra llegar pronto”, señaló Muñoz.

Las diligencias incluyeron 11 allanamientos en sectores como Limón 2000, Pacuare Viejo, Búfalo, Corales y Pococí, así como en Hatillo y Desamparados.

Aunque ya hay 10 detenidos, las autoridades mantienen la búsqueda de un sospechoso que permanece en fuga, mientras continúan las investigaciones del caso.