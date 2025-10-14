La Unidad de Género de San Carlos informó que ordenó la detención de 3 personas por investigación de la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez.

Desde horas de la mañana, las autoridades desarrollan un operativo en una propiedad ubicada en Javillos de Florencia, en San Carlos.

Allí se encontraron ciertos objetos que podrían estar vinculados con la ofendida.

Además, se allanó una vivienda Ciudad Quesada, donde viven 2 mujeres, que fueron detenidas como sospechosas del aparente delito de favorecimiento real.

Sospechosos

Un hombre de apellido González, quien figura como sospechoso de la desaparición.

Una mujer de apellido Linares, quien figura como sospechosa del aparente delito de favorecimiento real.

Una mujer de apellido Monterrey, quien figura como sospechosa del aparente delito de favorecimiento real.

Sobre la investigación

Según destacan las autoridades, el 26 de setiembre, el hombre de apellido Un hombre de apellido González llegó a la casa de la ofendida.

“Se cree que este aprovechó la confianza que le tenía la mujer e ingresó a la vivienda. Luego de esa visita, se perdió rastro de la mujer, quien días después fue reportada como desaparecida”, destacaron las autoridades.

En cuanto a las mujeres sospechosas, las autoridades investigan si ocultaron información de interés a las autoridades.

El caso corresponde al expediente 25-007889-0059-PE.