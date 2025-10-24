Desde el domingo 19 de octubre, la familia del estilista Jonathan Sánchez vive días de incertidumbre y angustia. Aquel día, alrededor de las 10:17 a.m., las cámaras de seguridad de su vivienda captaron el momento en que abordó un vehículo de la plataforma con destino a Canoas de Alajuela. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él.

El día anterior, Jonathan había regresado a su casa luego de una semana de trabajo. Se desempeña como estilista y asesor de imagen, con clientes en la zona de Heredia y en el mundo de los certámenes de belleza.

Según su familia, llegó tranquilo y se dirigió a su habitación, dentro de la misma propiedad. Horas después, el domingo, salió rumbo a Canoas. “Nos avisaron que en esa zona varios vecinos lo vieron y que había dejado sus pertenencias botadas. Nos pareció algo muy extraño porque eso no es habitual en él”, relató su familia.

Ese mismo día, a las 5 p.m., interpusieron la denuncia por desaparición ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Desde entonces, familiares, amistades y vecinos han organizado grupos de búsqueda que recorren calles, cafetales y zonas residenciales de Alajuela, aunque hay sectores montañosos a los que no han podido ingresar por seguridad.

“Hemos hecho todo lo posible por encontrarlo, pero no hay rastro. Esperamos que las autoridades puedan continuar en las áreas de difícil acceso”, explicaron.

Jonathan es descrito como una persona trabajadora, respetuosa y muy querida. Además de atender clientas en su salón, colaboraba como asesor de imagen de modelos y reinas de belleza, entre ellas Kristel Gómez, actual Miss Grand Costa Rica, quien desde Asia pidió apoyo para dar con su paradero.

La familia pide la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que ayude a ubicarlo. “Queremos que si él llega a leer esto sepa que lo amamos y que no hemos dejado de buscarlo. Cualquier detalle puede ser vital”, expresaron.

El OIJ de Alajuela mantiene abierta la investigación y solicita a la población comunicarse al 800-8000-645, línea confidencial, en caso de tener datos que contribuyan a localizarlo.

Amigos y familiares se pronuncian

La modelo y representante de Costa Rica en el certamen Miss Grand International 2025, Kristel Gómez, hizo un llamado público desde Singapur para pedir ayuda en la búsqueda de su amigo Jonathan Sánchez.

En un video compartido en sus redes sociales, la joven explicó que se encuentra fuera del país cumpliendo con actividades oficiales previas al concurso, pero que mantiene una profunda preocupación por la desaparición de su amigo.

“Paso por acá para pedirles ayuda. Mi amigo Jonathan Sánchez desde el 19 de octubre está desaparecido. Ya son tres días que no lo han encontrado. Él es de Alajuela. Yo estoy en otro continente y no puedo irlo a buscar, por eso les pido empatía y respeto con esta situación”, expresó entre lágrimas.

Gómez pidió a sus seguidores y al público en general compartir la publicación y la imagen de búsqueda, con el fin de ampliar el alcance del mensaje.

“En mi corazón sé que él no está bien, pero necesito que nos ayuden. Por favor, compartan con respeto. La familia y los amigos estamos desesperados”, concluyó la joven.

De igual manera Adriano Models, representante de certámenes de belleza a través de su Facebook, realizó una publicación para ubicar al joven.

“Seguimos en la búsqueda de Jonathan, si usted lo ha visto, o tiene idea de su paradero por favor comuníquese con su familia o el OIJ. Jonathan ha sido un gran colaborar de nuestra Miss Grand Costa Rica en Tailandia, las madrugadas él la acompañaba para ayudarle con sus peinados vía virtual. Lleva ya cuatro días desaparecido y sus seres queridos lo están esperando. Ayúdenos a compartir”, señaló.