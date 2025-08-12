El Campeonato Nacional de Balonmano 2025 concluyó en el Liceo de Curridabat, donde Desamparados en la rama masculina y Tarrazú en la femenina se consagraron campeones.

Desamparados, que llevaba dos años fuera de la competencia en la Primera División, regresó con fuerza y se coronó monarca tras vencer en la gran final al CCDR Cartago con un marcador de 29-21. El equipo, que ya había ganado el título en 2022, volvió a lo más alto.

“Muchos de nosotros compartimos procesos desde el 2014, hemos vivido muchas etapas juntos y eso se refleja en la cancha: en el respaldo mutuo y en cómo seguimos las instrucciones del cuerpo técnico”, comentó Drivan Cubero, jugador de Desamparados.

Tarrazú tuvo que exigirse al máximo para conseguir el bicampeonato femenino, ya que su enfrentamiento contra CCDR Cartago se definió en tiempo extra. El ajustado marcador de 38-37 refleja lo reñido del encuentro. Las cartaginesas estuvieron cerca de ganar en el tiempo reglamentario, pero Tarrazú logró igualar en los últimos segundos y luego tomó la delantera en la prórroga, repitiendo así la victoria del año anterior ante el mismo rival.

“Estamos muy felices por este triunfo, es resultado del esfuerzo constante del equipo. Sabíamos que la final iba a ser así de dura y logramos sacarla adelante”, expresó el entrenador de Tarrazú, Oldemar Quesada.