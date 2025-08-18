Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, informó que la mañana de este 18 de agosto Oficiales de la Policía Municipal de Desamparados detuvieron a un hombre señalado como presunto integrante de la pandilla salvadoreña MS13.

Lea: Usan talleres ilegales y notarios para robar carros

La captura se realizó durante un operativo de vigilancia en ese cantón josefino. El sujeto quedó a la orden de las autoridades judiciales para su respectivo proceso.

Capturan a presunto pandillero de la MS13

La Policía Municipal destacó que este tipo de acciones buscan reforzar la seguridad ciudadana y prevenir la presencia de estructuras criminales en las comunidades.