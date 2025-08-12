La Municipalidad de Santa Cruz inició desalojos en Playa Avellanas, Guanacaste, eliminando estructuras que obstruyen el acceso público a la playa y que, según las autoridades, son construcciones ilegales.

La acción se basa en una sentencia del Contencioso Administrativo y busca corregir la “desinformación” que circula sobre el proceso.

Según destacó el alcalde de la zona, Jorge Alfaro Orias, la iniciativa busca restaurar el disfrute público de la zona marítimo-terrestre, que se había visto obstaculizada por cercas de púas y otras estructuras, impidiendo a las personas acceder libremente a la playa.

Declaraciones del alcalde:

La Municipalidad enfatiza que no se trata de una decisión arbitraria, sino del acatamiento obligatorio de una orden judicial.

La medida se sustenta en la sentencia N.° 2023005443 del Contencioso Administrativo, que ordena a la Municipalidad el desalojo de las estructuras, descritas como “tugurios”. Esta resolución fue emitida originalmente en 2018 y ratificada en 2023.

Posteriormente, la Auditoría Interna, mediante oficio AIM-033-2024, y el Departamento de Zona Marítimo-Terrestre, mediante oficio ZMT-252-2024, reiteraron al Concejo Municipal la obligación de acatar el fallo judicial.

Foto: Corresponsal Manuel Gutiérrez.

En sesión ordinaria 17-2024 del 23 de abril de 2024, el Concejo Municipal acordó acoger íntegramente la sentencia e instruyó al Alcalde a iniciar las gestiones administrativas necesarias para su ejecución.

Los desalojos apuntan a personas que “usurparon la zona marítimo-terrestre” y construyeron viviendas o estructuras sin contratos de alquiler, concesiones o cualquier respaldo legal.

Además, destaca que 2 negocios específicos no están sujetos a desalojo. Esto se debe a que uno opera con una concesión municipal, mientras que el otro tiene un derecho privado legítimo, estando ambos “a derecho”.

Foto: Corresponsal Manuel Gutiérrez.

La Municipalidad planea actuar “poco a poco” a lo largo de “todo el litoral que le corresponde” a la corporación municipal, empezando en la parte norte y avanzando hacia el centro del cantón.

Se destaca que la Municipalidad está en proceso de notificar a todas las personas afectadas sobre la sentencia, la recomendación de auditoría y el acuerdo del consejo municipal, antes de proceder con las acciones administrativas correspondientes.