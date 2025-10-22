La Defensoría de los Habitantes advirtió que personas en condición de vulnerabilidad están quedando sin atención médica ni acceso a pensiones debido a un desacuerdo administrativo entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Según denuncias recibidas por la institución, algunos ciudadanos que acuden a la CCSS para solicitar una pensión del Régimen No Contributivo o el aseguramiento por cuenta del Estado son remitidos al IMAS, y cuando acuden ahí, son devueltos nuevamente a la CCSS.

Esta situación ha afectado incluso a pacientes hospitalizados o personas que requieren medicamentos o citas médicas urgentes.

Edificio de la Caja, oficinas centrales CCSS. Foto: Randall Sandoval

“Las personas en condición de vulnerabilidad están atrapadas en una maraña administrativa”, señaló la Defensoría, que este miércoles facilitó un proceso de diálogo entre ambas instituciones para buscar una solución.

En la reunión participaron el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, y la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleni León, junto a sus equipos técnicos.

Reunión Defensoría, CCSS e IMAS. Foto: cortesía.

El IMAS cuestiona que la CCSS esté trasladando a sus oficinas a las personas solicitantes de servicios bajo su competencia (como las pensiones no contributivas y el aseguramiento estatal) para que el IMAS realice la actualización del Registro de Información Social (RIS) del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE).

Según el IMAS, la Caja sí tiene acceso para hacer esas actualizaciones directamente, y su proceder actual contraviene la ley al imponer cargas que no le corresponden al instituto.

Presidenta del IMAS, Yorleny León. Foto: Randall Sandoval.

Por su parte, la CCSS argumenta que esta labor no es parte de sus competencias, ya que no le corresponde definir quién está o no en condición de pobreza, y además no cuenta con recursos asignados para realizar dicha tarea. El problema, indicaron, data desde 2021 y se ha agravado en los últimos meses.

Tras la mediación de la Defensoría, las instituciones acordaron 6 compromisos, entre ellos:

La CCSS atenderá las denuncias más recientes relacionadas con el diferendo.

relacionadas con el diferendo. Se abrirá un proceso de diálogo con mediación de la Defensoría , con plazo definido.

, con plazo definido. Se convocará a SINIRUBE, el Ministerio de Hacienda y el DESAF para participar en las conversaciones.

para participar en las conversaciones. En el plazo de un mes , la CCSS deberá comunicar si participará en la aplicación y actualización del RIS .

, la CCSS deberá comunicar si participará en la . En ese mismo plazo, la CCSS analizará una reforma a sus reglamentos internos relacionados con el tema.

relacionados con el tema. Mientras tanto, el IMAS continuará realizando las actualizaciones del RIS en favor de las personas afectadas.



La Defensoría insistió en la urgencia de resolver el conflicto institucional, pues las demoras administrativas están impactando directamente a las personas más necesitadas del país.