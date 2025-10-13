Rodrigo Chaves, su gobierno y sus jerarcas, desacatan la Ley. Lo hacen de forma recurrente y deliberada, como parte de una estrategia de “gestión” de lo público diseñada para debilitar el estado de Derecho y sus instituciones. Ello, por la vía de una gradual deslegitimación que busca su sustitución paulatina por otro régimen que todavía no se define completamente, pero que para estos fines vamos a denominar “autocrático”. Es decir, uno autoritario, personalista y arbitrario que aparece de manera progresiva, a medida que se van alcanzando los objetivos que el régimen persigue con ahínco. Con ese propósito usan, sin ocultarlo demasiado, un manual que no es muy distinto al que aplican otros populistas alrededor del mundo.

El desacato de las disposiciones del ordenamiento nacional podría parecer, a primera vista, similar a la desobediencia civil. Es decir, a las acciones (generalmente virtuosas y no violentas) que a lo largo de la historia han realizado con el fin de eliminar injusticias. Famoso al respecto es el texto del filósofo y escritor estadounidense Henry David Thoreau, pero los ejemplos sobran: Gandhi, Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela. Esos, por no mencionar ejercicios más colectivos no siempre exentos del uso de la fuerza como la Primavera Árabe, la ocupación de la Plaza Tiananmen, la toma de Wall Street y el movimiento en recordación de Mahsa Amini en Irán.

Rodrigo Chaves argumenta que su comportamiento también refleja una lucha contra la represión y la violación de sus derechos democráticos. Dice que es un perseguido y víctima de una “cacería de brujas”. En realidad, al actuar como actúan, Chaves y sus acólitos más bien se acercan a otro fenómeno poco frecuente en la historia nacional: la sedición, la cual se tipifica como menos grave que la rebelión pero una de cuyas acepciones el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) define como la “sublevación de las pasiones”. Y ahí, sí que se ubican desde hace años el gobierno, su titular y ahora también quienes con mucho entusiasmo lo imitan. En efecto, desde el 2022 a esta parte, lo han hecho crispando a la opinión pública y generando un clima de desinformación, polarización, divisionismo y miedo que ya no pueden -ni quieren- disimular. Eso es lo que ejemplifica muy bien la campaña oficialista contra el Tribunal Supremo de Elecciones por la presunta “mordaza” que les ha aplicado a los actos de beligerancia política que la administración sigue promoviendo activamente, pese a la prohibición expresa de la más alta instancia electoral de nuestro país, en acatamiento de lo dispuesto por la Constitución Política, el Código Electoral y la práctica histórica.

Queda claro lo que busca el gobierno chavista, pero hay que seguir visibilizándolo. La memoria es flaca, y los actos de un presidente, su talante y sus palabras, cuentan, pesan, marcan y no pueden tomarse a la ligera porque son el prisma por medio del cual mucha gente define su propia conducta. Y claro, cuando se produce una sublevación, que otra vez el DRAE establece como una “perturbación o efecto desordenado del ánimo”, casi cualquier cosa es posible. Hay quienes miran el desbordamiento de los ríos como una forma estupenda para limpiar sus causes. Pues a esos yo les digo que le pongan cuidado al nivel del agua, porque cómo vamos, en cualquier momento el torrente se puede llevar, pese a todas las advertencias, al pueblo en donde ellas y ellos viven.