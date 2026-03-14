Derrumbes y abandono aíslan comunidades en Puriscal y Turrubares

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026



El camino de lastre se complica en invierno.

Hasta ocho días incomunicadas han permanecido algunas comunidades ubicadas entre Puriscal y Turrubares debido a derrumbes y al deterioro de la Ruta Nacional 324, una vía de poco más de 26 kilómetros que conecta el distrito de Mercedes Sur con el sector de Carara.

Así lo describen los propios vecinos de la zona, quienes aseguran sentirse en abandono por parte de las autoridades competentes ante las constantes afectaciones que presenta esta carretera.

Cada invierno agrava el problema, ya que estudiantes, docentes y productores quedan aislados por el mal estado de esta calle que comunica a varias comunidades de la zona.

La ruralidad es evidente. Un camino de varios kilómetros, compuesto únicamente de lastre, dificulta el acceso diario, mientras que la falta de transporte público también limita la movilidad de quienes deben trasladarse desde otras comunidades hacia sectores como Lanas o La Gloria, por ejemplo.

El malestar de los vecinos apunta a que la situación persiste desde hace años sin una solución integral por parte de las autoridades, que ya conocen del caso.

Viviana Brenes, vecina de Santiago de Puriscal relató a Diario Extra que tras el paso del huracán Nate, un tramo de la carretera desapareció en el sector conocido como “Tajo San Ramón”, lo que obligó a los vecinos a utilizar un paso alterno dentro de una propiedad privada para poder movilizarse. De no ser así, quedarían completamente aislados.

Los efectos del deterioro de la vía impactan directamente a sectores sensibles de la población. En el ámbito educativo, estudiantes y docentes del Liceo de Lanas, la Escuela de Lanas y la Escuela de Quebrada Honda, entre otros centros cercanos, quedan sin acceso cuando se presentan deslizamientos.

El problema también repercute en el acceso a servicios de salud, ya que adultos mayores y mujeres embarazadas enfrentan dificultades para trasladarse a centros médicos. A nivel económico, productores de ganado, cítricos, café, cúrcuma, palma aceitera, caña, madera y otros cultivos reportan pérdidas debido a la imposibilidad de transportar sus productos.



El paso para los vehículos es complejo.

Zona de riesgo inminente

La situación va más allá de los testimonios. Un informe técnico de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), identificado como CNE-UIAR-INF-0526-2023, detalla que el geólogo Julio Madrigal realizó una visita de campo para determinar el nivel de peligrosidad en la zona.

“La Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo efectuó una visita de campo al sector del deslizamiento que deja incomunicadas a muchas familias de las comunidades de Lanas y otros poblados del distrito de Mercedes Sur, en Puriscal, con la finalidad de determinar el grado de amenaza existente y establecer las posibles acciones de intervención en el sector”, introduce el informe.

El documento advierte que el tramo de la RN 324 se ubica en una zona montañosa con laderas de fuertes pendientes, taludes altos y materiales rocosos fracturados, condiciones que aumentan la inestabilidad del terreno.

Además, factores como el alto régimen de lluvias, la naturaleza del suelo, la topografía accidentada, la deforestación y la actividad sísmica favorecen los desprendimientos de rocas y deslizamientos que afectan con frecuencia la transitabilidad de la vía.

El informe concluye que la ladera presenta alta vulnerabilidad a nuevos desprendimientos en el corto plazo, especialmente ante lluvias intensas o sismos, por lo que recomienda que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) realicen estudios técnicos y obras de mitigación para reducir el riesgo en el sector.



No existe un sistema de alcantarillado.

La Sala Constitucional ha intervenido

La Sala IV declaró con lugar el recurso de amparo mediante la sentencia 2022-018040, debido al mal estado de las rutas 324, 319 y 320, y ordenó a las autoridades resolver el problema en un plazo máximo de 12 meses. No obstante, gestiones presentadas en 2024 y 2025 denunciaron incumplimientos de esa orden.

En el expediente 22-013465-0007-CO, un ciudadano presentó una gestión de incumplimiento al señalar que, pese a la sentencia de 2022, las carreteras continúan en malas condiciones. En la resolución 2024-016116, del 11 de junio de 2024, el Conavi informó sobre trabajos realizados entre 2022 y 2024, como la instalación de un puente modular sobre la quebrada La Plata y labores de mantenimiento.

Tras analizar los informes, la Sala concluyó que la solución integral ordenada en la sentencia 2022-018040 aún no se ha materializado, por lo que acogió la gestión de incumplimiento y reiteró al Conavi la obligación de cumplir con lo dispuesto.



La zona tiene un riesgo inminente según los estudios.



La realidad de los afectados

Janeth Cascante Docente en CTP La Gloria “En el año que tengo de vivir acá me he dado cuenta de que es una zona con condiciones extremas. En invierno enfrentamos inundaciones y en verano hay mucho polvazal. Todo esto afecta el empleo, la educación y las condiciones de vida. Aquí ni siquiera hay transporte público”.

Yamileth Badilla Vecina “Desde hace años venimos sufriendo la falta de transporte público y los constantes hundimientos en la carretera. Los vecinos no pueden asistir a sus citas médicas y la salud también se ve afectada por el polvo que levanta el mal estado de la vía. Estamos muy perjudicados y necesitamos que nos colaboren”.

Germán Quirós Vecino “Toda la vida hemos sufrido con esta ruta. Siempre nos han dicho que la van a asfaltar, pero son promesas que no se han cumplido. ¿Por qué no nos ayudan si también somos seres humanos? A veces hay personas que tienen que pagar un taxi para desplazarse a Puriscal, y el viaje puede costar hasta ¢40.000”.