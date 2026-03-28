Derrumbe en Ruta 32 sigue sin corregirse tras mes y medio

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

A un mes y medio de los deslizamientos que pusieron en riesgo el suministro de agua en el sector de Calle Caballeros, la incertidumbre y el peligro siguen latentes para los vecinos de San Luis de Santo Domingo. Lo que inició como una serie de derrumbes entre el 9 y 12 de febrero, se ha convertido en una carrera contra el tiempo que involucra a múltiples instituciones y un mandato de la Sala Constitucional.

La Municipalidad de Santo Domingo, a través de su Dirección de Acueducto, presentó un informe detallado donde confirma que los daños en las tuberías de PVC comprometen seriamente la continuidad del servicio hacia Pará y Tures. Ante la inestabilidad del terreno, el gobierno local optó por una solución técnica de alta ingeniería: la perforación horizontal dirigida para cruzar la Ruta 32 y reubicar la tubería en una zona segura al costado oeste.

Sin embargo, el avance se enfrenta a un nudo institucional. Mientras la Municipalidad ya inició el 23 de marzo la etapa 1 del proyecto (estudios de suelo y topografía por un monto de ¢14.3 millones), otras entidades muestran reservas. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) advirtió que su intervención es limitada: “La CNFL depende que realicen el muro de contención porque las grúas no pueden acceder al sitio”.

Por su parte, el MOPT ha señalado que el avance técnico no depende directamente de ellos, indicando que “ese es un tema que le corresponde al CONAVI”, sin embargo, hasta el cierre de edición no hubo respuesta. Esta triangulación de responsabilidades ocurre mientras los vecinos conviven con un socavón de aproximadamente 3 a 4 metros de altura. La situación es de alto riesgo: peatones, ciclistas y atletas deben elegir entre pasar por un estrecho de apenas 40 centímetros o lanzarse a la vía pública en plena Ruta 32.

El informe municipal es claro: el diseño estructural tomará 10 semanas naturales. Solo después de esta fase se podrá iniciar la construcción de muros y la instalación de nueva tubería de polietileno de alta densidad (PEAD). La urgencia es máxima; con la época seca golpeando la red, cualquier retraso en la limpieza y desinfección de los sistemas podría desencadenar una crisis de salud pública aún mayor.