Derrota con sed de revancha: la 41 no se borra del radar morado

A pesar de la derrota ante la Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa no se rinde y mantiene firme su objetivo: conquistar la copa número 41.

El mensaje de Kendall Waston, uno de los líderes del equipo, es claro. La caída en el Clásico no apagará la ilusión del equipo por levantar un nuevo título.

“Tenemos que salir a ganar todos los partidos que vienen. Esto no se acaba aquí. Incluso cuando estábamos en el primer lugar, sabíamos que nada estaba asegurado; había que ser respetuosos con los demás. Ojalá podamos ganar lo que viene y ver qué sucede”, expresó el zaguero.

Saprissa no gana un Clásico desde hace casi un año. Su última victoria ante el archirrival se remonta a noviembre de 2024, con un contundente 3-0.