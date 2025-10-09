Una estructura ubicada en la zona conocida como Finca Los Diablos, en Pavas, fue derribada por agentes de la Policía Municipal de San José.

Esta estructura estaba siendo utilizada para cobrar un peaje de ¢500 a los peatones que deben pasar por el lugar, ya que es altamente transitado.

Intervención policial.

Así lo confirmó Marcelo Solano, director del cuerpo policial josefino, quien indicó que en el sitio también se vendían drogas.

Las autoridades municipales han establecido diversos operativos en varias zonas de la capital con la intención de enfrentar la venta de droga en búnkeres y disminuir los ingresos de las organizaciones criminales.