El búnker conocido como “El Chancho” en la Ciudadela 25 de julio, en Hatillo, fue derribado finalmente por la Policía Municipal de San José.

Se trata de una estructura que ya había sido intervenida previamente por las autoridades policiales, donde además de consumidores de drogas, encontraron un chancho amarrado.

Derriban búnker en San José. Foto: Jorge Castillo.

El animal fue entregado a las autoridades de Senasa, para su resguardar bienestar tras ser encontrado en pésimas condiciones.

Un total de 112 intervenciones se han realizado en la capital para el derribó de estas estructuras que albergan personas consumidoras de crack.

Las autoridades municipales tienen en la mira otros 5 puntos para ser derribados, ya que son lugares donde diariamente se venden cantidades millonarias en drogas.

Vladimir Sánchez, coordinador de Operaciones del cuerpo policial confirmó que han ingresado muchas veces y hasta diariamente para quitar barreras qué colocan los famosos “Campanas” para evitar los operativos de las autoridades.

Solo en la 25 de julio se han intervenido 9 distintas ubicaciones y que se espera puedan ser utilizadas con fines recreativos para la ciudadanía y los vecinos de la zona.