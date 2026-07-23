Deportan a extranjero presuntamente miembro de Hamás

En una operación conjunta, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Policía Profesional de Migración y la Unidad Especial de Intervención (UEI) concretaron este miércoles la deportación de un ciudadano vinculado a una organización terrorista.

El sujeto fue identificado como miembro del grupo Hamás tras un proceso de inteligencia técnica, según las autoridades.

“La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional realizó un trabajo técnico y especializado que permitió identificar a una persona que es miembro del grupo terrorista jamás”, declaró Pablo Martínez, director de la DIS.

Una vez identificado el sospechoso, el informe fue remitido a la Dirección General de Migración para proceder con su aprehensión y posterior salida del país.

De manera paralela, las autoridades confirmaron que se investiga a una funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Se presume que esta empleada habría facilitado de manera irregular la permanencia del individuo en el territorio nacional.