Deportados en Costa Rica: así es el ambiente del primer grupo

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El ambiente con los primeros deportados que llegaron a Costa Rica se mantiene estable y bajo control, según explicó el director de Migración, Omer Badilla, quien confirmó que el grupo inicial está conformado únicamente por personas adultas.

Se trata de 25 migrantes con edades entre los 21 y 55 años, sin presencia de menores de edad, en un proceso que las autoridades describen como un reto de planificación.

Las personas permanecen en hoteles, con todos los gastos cubiertos por el Gobierno de Estados Unidos a través de la Organización Internacional para las Migraciones.

Durante su estadía reciben atención médica, apoyo psicológico y acompañamiento logístico, mientras analizan sus opciones, además, cuentan con libertad de movimiento y comunicación con familiares.

El proceso contempla tres alternativas:

Retorno voluntario asistido, con cobertura total para regresar al país de origen.

Solicitud de refugio en Costa Rica.

Permanecer con regularización migratoria o salir por medios propios.

Hasta ahora, al menos 16 personas han optado por el retorno voluntario, mientras otras continúan evaluando su situación.

El acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos permite el ingreso de hasta 25 deportados por semana, con avisos previos de hasta 48 horas.

Las autoridades aseguran que el proceso apenas inicia y que las decisiones de los migrantes podrían cambiar en los próximos días.

Para este viernes 17 de abril se prevé la llegada de un segundo grupo de 22 migrantes deportados al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, como parte del acuerdo vigente entre Costa Rica y Estados Unidos.