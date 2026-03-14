El gobierno de Costa Rica se ahorró todos los gastos operativos para la deportación aérea de 33 extranjeros a sus países de origen por diferentes delitos.

Autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, en conjunto con el Ministerio Seguridad Pública (MPS) llevaron a cabo una histórica deportación masiva en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos.



Un bus llegó con los deportados al aeropuerto.

Mario Zamora, ministro de Seguridad, aseguró que estas diligencias se dieron “sin gastar un solo colón”, es decir, todo los gastos corrieron por parte de los Estados Unidos.

“Con ayuda de los Estados Unidos, estamos deportando extranjeros que, cometieron delitos o están relacionados con actividad criminal en el país. Estados Unidos nos facilita el avión y nos permite hasta sus países de origen a estas personas. Hay ciudadanos de países lejano, cuyo costo de deportación es sumamente alto, que ahora, los estamos logrando deportar sin que Costa Rica gaste un solo colón”, dijo Zamora.

Entre los delitos que se les atribuye a este primer grupo deportado está el secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra persona menor de edad, y minería ilegal, ellos serán trasladados desde ahí en vuelos comerciales a sus países de origen, informó Migración.

Se trató de 33 personas (2 mujeres y 31 hombres) de nacionalidades como:

– Honduras

– Colombia

– Jamaica

– India

– China

– Gran Bretaña

– Ecuador

– México

– El Salvador

“Costa Rica hace un trabajo muy importante para deportar del país a personas sin base legal para estar aquí. Algunas de las personas que están en el vuelo han cometido delitos graves como narcotráfico”, relató Melinda Hildebrand, Embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica.



Estados Unidos dio apoyo logístico y económico.

La deportación se realizó además con la asesoría técnica y apoyo logístico brindado el gobierno de Estados Unidos, para en el cumplimiento del artículo 183 de la Ley General de Migración y Extranjería realizar el procedimiento de deportación.

El operativo se llevó a cabo en la Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) del aeropuerto Internacional Juan Santamaría este viernes 13 de marzo.



Vuelo tenía como primer destino Panamá.