En medio de la amplia oferta de vehículos electrificados en Expomóvil 2026, uno de los modelos que más llama la atención es el DENZA B3, la propuesta premium de BYD que busca posicionarse en un segmento más sofisticado del mercado.

DENZA, como submarca de la compañía, concentra su apuesta en diseño, tecnología y confort. El B3 refleja esa visión al incorporar sistemas avanzados de asistencia a la conducción, entre ellos radar de ondas milimétricas, sensores ultrasónicos y un conjunto de cámaras que permiten una conducción más precisa y segura.

A nivel de funcionalidades, el modelo incluye herramientas como arranque remoto, conducción remota y limitador inteligente de velocidad, elementos que apuntan a una experiencia más automatizada. En el apartado de confort, suma detalles como faros LED y techo panorámico, características habituales dentro del segmento premium.

Tecnología que respalda la propuesta

Uno de los puntos clave en la estrategia de BYD es el desarrollo de baterías de última generación, diseñadas para ofrecer mayor seguridad y durabilidad. Estas han sido sometidas a pruebas exigentes, incluyendo ensayos de penetración, y cuentan con una vida útil estimada de hasta 1.200.000 kilómetros.

A esto se suma el respaldo en garantías, que alcanza hasta 6 años o 150.000 kilómetros en el vehículo y hasta 8 años en la batería, un aspecto que incide directamente en la confianza del usuario hacia la movilidad eléctrica.

Más allá del segmento premium

Aunque el DENZA B3 concentra gran parte de la atención, la marca también presenta otros modelos dentro de su portafolio electrificado. Entre ellos destaca el ATTO 8 DM-p 2026, un híbrido enchufable con tracción integral, así como el TI7 2026, un vehículo completamente eléctrico enfocado en conectividad y asistencia a la conducción.

Un mercado en crecimiento

La presencia de estos modelos en Expomóvil 2026 responde al crecimiento sostenido de la movilidad eléctrica en Costa Rica. En los últimos años, el mercado ha mostrado una mayor adopción de este tipo de tecnologías, impulsada tanto por la oferta como por el interés de los consumidores.

En ese contexto, DENZA se presenta como una alternativa que apunta a un segmento más exigente, donde el diseño, la tecnología y la experiencia de manejo juegan un papel determinante.

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