OIJ busca tecnología para poder seguir criptoactivos

Un total de 52 denuncias por delitos relacionados con criptomonedas registra la Sección Especializada Contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante los primeros ocho meses del 2025.

Esto contrasta las 37 denuncias que se presentaron durante todo el año anterior, lo que representa un incremento del 40% de estos casos.

Y es que el flujo de los dineros del crimen organizado está cambiando también con la tecnología, por lo cual las organizaciones han encontrado en los cripto activos una manera para “ocultar” sus ganancias.

Así lo ha reconocido Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que ha destacado la importancia de la ayuda internacional de países que cooperan con capacitación y tecnología. “Costa Rica no tiene esa herramienta y muy pocos países en el mundo, yo puntualmente le hablé a la DEA de la herramienta para poder dar seguimiento a las monedas virtuales, como el Bitcoin y otras más”, dijo.

La agencia antidrogas estadounidense ha brindado ayuda al país en casos específicos de investigaciones donde los grupos criminales mueven el dinero de esta forma: “La idea es tener esa posibilidad más a menudo”.

Y es que los equipos especializados para poder seguir el rastro de los criptoactivos, tienen un valor cercano a los $160 mil.

“Hay casos, que no se pueden mencionar, pero que desde el OIJ se han venido manejando, que han potenciado las investigaciones por delitos con criptomonedas. No es un tema fácil requerimos apoyo a nivel internacional”, según Francisco Caballero, analista y perito de la sección especializada contra el Cibercrimen.

Falta de legislación

Melissa Quirós, fiscal coordinadora de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público, indicó que existe una legislación desactualizada representa uno de los principales retos que enfrenta el Poder Judicial para atender los ciberdelitos.

Para Erick Lewis, jefe de la Sección Especializada contra el Cibercrimen esto también afecta la atención de denuncias relacionadas con criptoactivos.

“Consideramos que el tema legislativo debe empezar a abordarse para adaptarlo a la realidad actual”, expresó.

Wagner Molina, fiscal adjunto contra la legitimación de capitales y los capitales emergentes, indicó a este medio de comunicación que los activos virtuales están siendo utilizados por los grupos para el lavado de dinero.