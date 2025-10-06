Fabricio Alvarado, candidato presidencial, se encuentra nuevamente en el ojo público tras una denuncia en su contra por presunto abuso sexual de una menor.

En la denuncia, una mujer destaca que el candidato habría abusado de ella al menos en 10 ocasiones cuando era menor de edad.

Mujer sale del anonimato

Esta mujer que presentó la denuncia rompió el anonimato tras subir un video en sus redes sociales.

Se trata de Alicia Castillo, quien hoy tiene 32 años, pero para el momento del presunto caso de abuso, en 2006, ella tenía 16.

“No me quiero esconder más. Me guardé esta historia por 19 años y este año decidí alzar la voz”, destacó Castillo

La denunciante afirmó que nunca en su vida había sentido tanto temor como en los últimos meses, luego de poner la denuncia en febrero.

“Los pensamientos que más llegaban a mi mente siempre era, ¿quién me va a creer si a mí nadie me conoce? Sin embargo, después de ver tantos comentarios de apoyo, de tantas personas que no tienen la menor idea quién soy yo y aun así escriben, ‘yo le creo a ella‘, solamente puedo sentir un profundo agradecimiento”, mencionó.

La mujer asegura estar agradecida por creerle y por “escuchar su verdad”. Además, menciona que espera que esto puedan hablar y a que no se queden calladas.

“Hablar duele muchísimo. Conozco perfectamente el temor y sobre todo la vergüenza que da. Pero también les puedo decir que hablar sana”, afirmó.

La posición de Alvarado

Luego de darse a conocer el caso, Fabricio Alvarado se pronunció asegurando que la acusación se trataba de una “campaña sucia” para desprestigiar su postulación de cara a las elecciones 2026.