Denuncian vandalismo en construcción de escuela de Cartago

La construcción de las nuevas instalaciones de la escuela Carlos J. Peralta en Guadalupe de Cartago ha sufrido afectaciones por el vandalismo.

Así lo denunciaron las autoridades del centro educativo a través de su perfil oficial de Facebook este viernes.

“¡Alto al Vandalismo! Esta construcción es para nuestros estudiantes y para las futuras generaciones de la Escuela Carlos J. Peralta”, indicaron.

Esto porque las nuevas paredes de la construcción están siendo rayadas por terceras personas.

“Rayar las paredes no es arte, es dañar el patrimonio de nuestros estudiantes. Un entorno limpio y cuidado motiva un mejor aprendizaje”, agregaron.